Drew McIntyre a CM Punk: «Ojalá no te lesiones colocándote los auriculares»

Drew McIntyre ha hablado luego de conocerse que CM Punk será el comentarista especial invitado de su lucha ante Seth Rollins, en donde el escocés buscará quitarle el Campeonato Mundial de Peso Completo al Freakin.

McIntyre, a través de su cuenta de X, antes Twitter, se burló en gran medida de Punk y su fragilidad, como lo ha venido haciendo en distintas redes y entrevistas, pues hasta lo llamó como un ser hecho de vidrio real y dijo que lo iba a romper cuando volvieran a verse en el ring.

► Drew McIntyre se burla de CM Punk

Esta fue la nueva burla de McIntyre a Punk:

«Trata de no lastimarte al ponerte los auriculares, Phil».

El video que comparte McIntyre es el de una línea que le dijo a Punk anoche en Raw: «Eres Straight Edge. Dices que nunca tomas alcohol o te drogas… ¡Pero te la pasas todo el tiempo en rehabilitación!», en clara referencia a que se la pasa en rehabilitación física, lesionado.

Ya veremos qué pasa con el futuro de McIntyre en WWE, pues su contrato con WWE termina días antes de WrestleMania 40, si no es que ya terminó. La empresa le tiene mucha confianza en su profesionalismo y por eso es que está en estos planes estelares, pese a que no quiso renovar contrato con la compañía, aparentemente, porque no ha logrado obtener una oferta económica que él considere como justa y buena. Pero, también, porque todo indica que quiere tomarse un tiempo libre para irse a ver a su familia en Escocia.