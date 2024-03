Roman Reigns: «Me odian los estúpidos»

Muchos fans de WWE odian a Roman Reigns y el Campeón Universal Indiscutible considera que aquellos que lo hacen son estúpidos.

La entrevista es anterior pero lo vimos durante el SmackDown de 22 de marzo en su segmento con el favorito de todos Cody Rhodes.

Eso sí, tampoco faltan quienes lo apoyan, como también se vio. Y de la misma manera, todo el mundo lo reconoce.

► Quienes odian a Roman Reigns

«Voy a darte mi verdad simple, pero la gente puede ser estúpida. Déjalos hacer lo que quieran, está bien, ha funcionado genial, no nos quejamos para nada. Los cheques son increíbles y siguen llegando. Seguiremos haciendo lo que hacemos y no nos importa lo que piensen porque es la verdad. He cargado con mi familia, he cargado con esta empresa. ¿Por qué no compartir el protagonismo y hacer que todos mejoren? Estos cuatro años son un testimonio de ello. Somos los mejores», dice el samoano en The Pat McAfee Show.

Es interesante que recordemos que recientemente Kevin Nash dudaba de que Roman Reigns sea un villano:

«Drew probablemente sea su principal villano, quiero decir, obviamente Roman, pero Drew es su principal villano. ¿En este punto, Roman realmente es un villano? Rock es más un villano, pero como mencionamos, por respeto seguiremos con esto».

«Esto es lo que esta gente no comprende, nadie piensa que The Rock se está convirtiendo en un tipo malo, está interpretando a un tipo malo, es bueno en eso, es realmente buen actor. Es un entretenedor deportivo muy talentoso, y por eso todo esto funciona».

Ahora, es una opinión, nuestros lectores tendrán las suyas. Y queremos conocerlas. ¿Están de acuerdo? ¿Qué piensa del «Tribal Chief»?