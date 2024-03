Se está hablando mucho de si a The Rock se le permiten cosas en WWE que a otras Superestrellas no y «The Final Boss» responde.

En realidad, lo había hecho hace unos días, cuando se supo que algunos luchadores estaban molestos por la «doble vara de medir»:

«Suena como alguien que The Rock podría amar, borracho y cachondo.

«Las redes y los ‘estándares y prácticas’ tienen problemas con mi lenguaje, pero prefiero ser real que no serlo. Hablo desde el corazón, disparo desde la cadera y siempre trato de divertirme.

«Disfruten del concierto de The Rock«.

► The Rock contra los informes

This story is complete horseshit — Dwayne Johnson (@TheRock) March 23, 2024

«Esta historia es una completa mi*rda«.

The Rock contesta directamente a un usuario que comparte un informe de The Wrestling Observer apuntando a que a TKO le gustaría que The Rock diera ejemplo a otros con el producto PG y que algunos sienten que la era de los dobles estándares de Vince McMahon ha regresado.

Puede comprenderse que algunos que quieren más libertad, que se sienten limitados, que no tienen oportunidades de decir todo lo que quieren, que creen que haciéndolo podrían mejorar su situación, se molesten con que a La Roca sí se lo permitan. Es entendible.

Por otro lado, siempre ha habido Superestrellas de WWE con más y menos libertad para hablar. En todas las compañías sucede.

Podría pensarse también que debido a que The Rock cree ese tipo de segmentos que se hacen virales es bueno para todos pues más ojos están mirando el producto. ¿Cuántas personas estarán viendo WrestleMania que no lo harían de no luchar él?

Al final, si lo pensamos, todas las posturas son comprensibles y no existiría una manera de unirlas pues este tipo de segmentos tienen que seguir pero no todos pueden hacerlos, porque no todos se van a estar saltando el contenido PG, y más importante, no tienen el talento ni la popularidad de The Rock.