Roman Reigns habla: CM Punk, Cody Rhodes y The Rock

Roman Reigns dice no ser como CM Punk, que Cody Rhodes ha estado haciendo un montón de nada, y que los fans de WWE deberían querer verlo contra The Rock. Todo ello en su reciente aparición en Pat McAfee Show a poco más de dos semanas de WrestleMania 40.

► CM Punk

«Estoy viviendo mi sueño. Esto es lo que he querido toda mi vida. No soy de esas personas que, una vez que llegan allí, no es lo que esperaba. No soy como CM Punk, que llegó a la cima de la montaña y dijo: ‘Oh, no es lo que esperaba, voy a quejarme al respecto’. No. Una vez que alcanzas tus metas, disfruta del sueño. Esto es para lo que has estado trabajando. Eso es exactamente lo que estoy haciendo. Para mí, no quiero que esto termine nunca. No quiero que este sueño termine. No quiero despertarme, así que hago todo lo posible para mantener esta posición. Es mucho trabajo. Soy muy reservado acerca de mi tiempo personal y mi tiempo en familia. No ves ese vistazo entre bastidores de todo lo que estoy haciendo. Pero debes saber que estoy constantemente trabajando. Estoy obsesionado con seguir progresando. Sé que hay otro nivel y más cosas que puedo hacer. No me gusta sentirme satisfecho o cómodo con el nivel actual en el que estoy».

► Cody Rhodes

«La historia de todos gira en torno a mí. [Cody] es solo uno de muchos intentando insertarse en esto. Al final del día, es solo un capítulo en el gran libro. Esto comenzó en agosto de 2020 cuando regresé y le dije al mundo entero que yo era la Cabeza de la Mesa y la cabeza de la mayor dinastía de lucha libre que haya existido. Hemos logrado tantas cosas grandiosas. Hay un magnetismo. Tú [McAfee] fuiste atraído. Lo mismo con Cody. Estaba haciendo quién sabe qué, nada importante, y vio lo que estábamos haciendo en la WWE y quiso ser parte de eso. Hollywood, Dwayne, vio lo que estábamos haciendo. Soy el único que no tuvo que ir a Hollywood. Hollywood vino a mí».

► The Rock

«Son dos de los mejores Superestrellas que jamás hayan existido. Tenemos a uno que actualmente está dominando Hollywood y al otro que está dominando actualmente la WWE. ¿Por qué no querrías hacer esa lucha? Esa es la gran queja con Cody. Es un llorón. Le hemos dado a ese vago suficiente tiempo. Le hemos dado a ese idiota suficiente tiempo para hacer lo suyo. Si esa pequeña minoría de nuestra base de fans de la WWE no fuera un montón de quejicas todo el tiempo, nunca habría obtenido ese zumbido y ustedes habrían estado embelesados con The Rock vs. Tribal Chief. Eso es lo que era. Esa es la belleza de este negocio. Las cosas pueden suceder en un abrir y cerrar de ojos y tienes que improvisar o seguir esa ola que viene. Para mí, ese era el objetivo final. Déjame hacer la declaración final. Sellar el trato. Yo vencería a The Rock. Nadie nunca cuestionaría lo que he hecho aquí. Cody me lo quitó. Somos una familia muy unida. Manejamos las cosas de la manera correcta. Tenemos un ring para resolver nuestras diferencias. Él me lo quitó. Se llevó ese final de cuento de hadas. Imagina, alguien aparece de la nada, ‘esta es mi historia’. Ni siquiera has estado aquí la mitad del tiempo. Acabas de llegar. Literalmente acabas de llegar hace dos años. Nuestra sociedad es un montón de ovejas, ¿verdad? Les dices, puedes manipularlos, ‘Cody es el buen chico. Firma autógrafos’. Ese tipo es un político. Está aquí arriba con un traje de tres piezas. Nosotros somos más casuales».

► Historia por hacer

«Sí, apenas estoy comenzando. Todavía estoy experimentando y descubriendo cosas. Tengo 38 años de juventud. Soy un hombre joven y aún tengo mucho por hacer. Si logramos todo esto en cuatro años, imagina lo que podemos conquistar en otra década. Se ha puesto el trabajo. La piel sigue luciendo bien. No veo que se detenga en ningún momento. Estamos a punto de establecer más récords durante el fin de semana de WrestleMania con los eventos principales. Estamos persiguiendo hitos y diferentes marcas históricas con el reinado como campeón. Queda tanto por hacer en la historia. No veo que esto termine nunca«.