«(…) Está enojado conmigo porque he tenido altibajos con su esposa, pero realmente no me importa. (…) Todo el mundo debería ponerse del lado de su esposa en cualquier debate que haya… No vale la pena. Vas a ponerte de su lado y lo entiendo totalmente y siempre y cuando eso vaya y venga, pero ese fue un punto sensible para mí”. Ric Flair pronunciaba estas palabras recientemente sobre el supuesto enojo de Seth Rollins hacia él por sus ataques a Becky Lynch.

► Ric Flair, Roman Reigns y el respeto

Ataques que también habrían provocado que Roman Reigns le perdiera el respeto, según el «Nature Boy» señala en su reciente entrevista con Conrad Thompson. Cabe mencionarse que ni Rollins ni Reigns se han pronunciado en este sentido en ningún momento. Aunque sería comprensible que no tuvieran la mejor opinión del dos veces miembro del Salón de la Fama puesto que para uno Lynch es su esposa y para el otro es su compañera y esposa de un amigo. Aún así, solo es la opinión de Flair.

“Me preocupaba haber perdido el respeto de Roman Reigns. Porque cuando todo eso de ‘Man’ se puso patas arriba y tuve que presentar la marca registrada, lo que sea que sucedió, ahora no significa nada. Creo que la gente, escuché que él… y caminé hacia él. Le dije: ‘¿Puedo tener un minuto de tu tiempo?’. Y le dije: ‘Oye, significa mucho para mí’. Quiero decir, quieres que los niños [las Superestrellas actuales de la WWE] esperen que vengas, y que no sea como: ‘Oh hombre, aquí viene de nuevo’. ¿Tiene sentido? Especialmente cuando tienes una hija que está en la posición más elitista en la que podría estar”.

¿Qué pensáis de las palabras de Ric Flair sobre Roman Reigns?