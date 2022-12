Tantas cosas pueden aprenderse de Shawn Michaels mirando su carrera… Y una de ellas es que mejor no confiar en él. Puede ser un aliado inmejorable pero también el traicionero más odioso, y un imbatible oponente. Existen otras maneras de traumatizar a los fans pero no cabe duda de que las traiciones (Marty Jannetty, Triple H, John Cena…) son quizá la número uno. Cuando estás enamorado de un equipo y uno de ellos lo rompe egoísta y cobardemente… Entre otras situaciones en las que HBK ha sido capaz de traicionar a alguien.

ON THIS DAY 30 YEARS AGO Shawn Michaels …

Marty Jannetty …

Sweet Chin Music …

Glass window … 😵😵😵😵😵😵😵😵😵pic.twitter.com/Z3NDYa61Dn — 𝗧𝗥𝗢𝗬 𝗛𝗨𝗚𝗛𝗘𝗦 (@TommySledge) January 12, 2022

► Shawn Michaels se disculpa

Y entre todas ellas, no cabe duda de que la de Jannetty es la más recordaba. Incluso por quienes no estaban ahí, quienes descubrieron la WWE tiempo después. Aquello ocurrido en 1992 en un episodio de Wrestling Challenge durante un segmento en The Barber Shop fue terrible e impresionante. Y 30 años después el «Chico Rompecorazones» ha querido pedir disculpas a quienes traumatizó (vía 99.9 The Fan’s “Culture State,” ). Porque él no solo habla de fans sino de una generación traumatizada por aquel Sweet Chin Music antes de lanzar a su amigo en The Rockers contra el cristal.

“Tengo que decirte: es algo en lo que he tenido que hacer las paces con el hecho de que ha habido un par de cosas que he hecho, dos grandes, en mi carrera en las que realmente traumaticé a una generación. Eso es The Barber Shop y Montreal. A todos, una vez más, todos estos años después, les digo que lo siento mucho. Juro que está en la descripción de mi trabajo».

¿Shawn Michaels traumatizó a alguno de nuestros lectores?