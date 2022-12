Rhea Ripley es uno de los talentos más prometedores de la división femenil de WWE, con un poder estelar que crece semana a semana y, sin duda, está preparada para volver a conseguir el título mundial más adelante. A pesar de ser ruda en la facción The Judgment Day, está ganando cada vez más fans a medida que pasa el tiempo, lo que naturalmente provoca un gran interés en su vida personal fuera del mundo de la lucha libre. En general, Ripley es menos abierta que otras cuando se trata de su vida personal, aunque hay cosas que los fans deberían saber sobre ella, ya sean sus amistades, su vida de juventud o incluso sus tribulaciones.

► Practicó múltiples deportes cuando era niña

Si echamos un vistazo a la impresionante perspicacia atlética de Rhea Ripley, es fácil imaginarla polifacética desde el punto de vista deportivo. Cuando era pequeña, tenía talento en múltiples disciplinas deportiva y llegó a practicar fútbol, kárate, rugby y natación. No cabe duda de que Rhea Ripley habría triunfado en otras disciplinas deportivas si se lo hubiera propuesto.

►Fan del Adelaide FC

Como ya se ha señalado, Rhea Ripley jugaba al fútbol cuando era más joven, y siente predilección por los deportes en general. Muchos luchadores profesionales siguen a equipos deportivos y, en el caso de Ripley, su principal equipo de fútbol australiano es el Adelaide FC. Ripley, que creció en Adelaida, es naturalmente seguidora del club de esta ciudad, que juega en la AFL. El fútbol reglamentario australiano es un deporte único, que mezcla varios tipos diferentes de deportes de pelota para crear su propio juego, emocionante y a veces brutal.

►Parejas

Rhea Ripley no tiene hijos ni está casada, pero ha mantenido varias relaciones. Compartió su vida con el también luchador profesional, Demetri Jackson, con quien había salido allá por 2019, aunque finalmente se separarían y tomarían caminos distintos. Actualmente está saliendo con Buddy Matthews, ex de WWE donde era conocido como Murphy (ex-pareja de Alexa Bliss). Las relaciones entre luchadores profesionales se han convertido en algo habitual a lo largo de los años. Las ventajas son obvias, ya que saben exactamente por lo que está pasando el otro, así como la política del negocio.

►Estrecha amistad con Damian Priest y Zelina Vega

Damian Priest y Rhea Ripley son miembros de la facción The Judgment Day junto a Finn Balor y Dominik Mysterio, y tienen mucha química juntos. Ripley y Priest son grandes amigos dentro y fuera del ring hasta el punto de haberse prestado ropajes cuando a Rhea le perdieron las maletas en un aeropuerto. Este ha sido el caso desde sus días en NXT, con los dos creando una fuerte conexión debido a que son personas afines.

En el caso de Zelina Vega son muy amigas y a menudo pasan tiempo juntas fuera del ring durante su tiempo libre. A menudo se las puede ver juntas de gira, y sin duda su amistad contribuye en gran medida a que disfruten de la vida en el negocio.

►The Miz, su inspiración

Cuando Rhea Ripley era pequeña veía mucho WWE, y así fue como se interesó por el negocio y quiso dedicarse a ello. Como cualquier fan, tenía sus favoritos, y Ripley eligió a alguien que a priori podríamos decir que no se parece en nada, The Miz. Creció como gran fan de The Miz, y hasta el día de hoy nos parece algo sorprendente, aunque ella siempre confesó que es cierto.

►Gran amante de los animales

Otra cosa que los fans de la lucha libre deberían saber sobre Rhea Ripley es que es una gran amante de los animales, ya que la ex campeona femenil de Raw tiene varios perros. Esto es algo que instantáneamente la hace más cercana al Universo WWE, ya que un sinnúmero de fans también tienen mascotas. Es el tipo de rasgo que no puede ser retratado en la televisión en la lucha libre profesional, sin embargo, es un aspecto importante de su vida fuera del ring que muestra un lado diferente de ella como persona.

► Momentos difíciles

Aunque Rhea Ripley es una de las superestrellas más importantes de WWE y disfruta trabajando en lo más alto de la industria que ama, su vida no siempre ha sido un paseo como podría parecer. La estrella de Judgment Day ha platicado mucho sobre el hecho de que ha lidiado con la depresión y la autolesión a lo largo de su vida. El hecho de que haya sido capaz de superar las dificultades en su vida demuestra su fuerza de carácter, y es una situación con la que mucha gente podría identificarse.

Recientemente, durante su etapa en The Judgment Day, Rhea Ripley fue apartada de televisión y estuvo mucho tiempo sin competir. Lo que los fans no sabían es que estaba lidiando con algunas lesiones graves en ese momento. Esto la llevó a que le colocaran un monitor cardíaco temporal, una situación que tuvo que superar con paciencia para volver al ring, lo que afortunadamente ha podido hacer. recientemente para enfrentarse a Tozawa.