Aunque todo está listo para que Roman Reigns brille en WrestleMania 36, el luchador ha optado por guardar un bajo perfil.

Recientemente, le agradeció a Drew McIntyre haber escogido al campeón máximo de la marca Raw, y no al de SmackDown, para que así él pueda aspirar a buscar otro reinado máximo.

► Roman Reigns habla de WrestleMania 36

El día de ayer, Reigns estuvo en la alfombra roja previo al Super Bowl LVI, y allí fue entrevistado por Matt Camp, del equipo digital de WWE.

«Bueno, hay que respetar mucho a Drew, él lo capitalizó, fue una actuación bastante interesante lo que hizo por sí solo, pero eligió a Brock. Eso deja un espacio abierto para el Campeonato Universal, así que creo que eso hará que SmackDown los viernes por la noche sea muy interesante, porque tenemos muchas historias que contar y tenemos que llegar a ese punto para que pueda haber muchas cosas que puedan pasar los próximos 2 meses«.

Roman no quiso hablar más del tema, pero ve brillante su camino hacia WrestleMania, aunque sabe que no será nada fácil. Lo que se comenta actualmente, y seguramente pasará, es que Roman Reigns batallará ante The Fiend por el Campeonato WWE. Por otra parte, recientemente se informó que Reigns no estaría en el evento estelar de la siguiente WrestleMania, pese a que sin duda será una lucha importante en el cartel. Tanto, que Bray Wyatt busca una entrada especial.