Y el estelar de WrestleMania 36 será...

Dos gladiadores que el pasado año disputaron un mano a mano en WrestleMania 35 protagonizarán este 2020, por lo que parece, los dos principales combates de WrestleMania 36: Roman Reigns y Drew McIntyre. «The Big Dog» iría contra Bray Wyatt con el Campeonato Universal sobre la mesa, mientras que WWE ya ha confirmado que «The Scottish Psycopath» enfrentará a Brock Lesnar por el Campeonato WWE, tras ganar el Royal Rumble varonil. Los tipos más duros hoy día de la empresa tienen la oportunidad de situarse en la cima; un regreso para Reigns y la primera vez para McIntyre.

► Roman Reigns no tendría estelar en WrestleMania 36

Pero la pregunta que muchos se hacen es qué combate ocupará el hueco estelar de la noche por antonomisia del calendario de WWE. Y el Wrestling Observer reporta que este año, el Imperio McMahon respetará la tradición de que el ganador del Rumble se sitúe en tal posición, y por tanto, el Brock Lesnar vs. Drew McIntyre cerrará «The Showcase of the Inmortals». O así está programado a día de hoy.

Sustanciosa noticia, pues choca con las previsiones acerca del regreso a los puestos estelares de Reigns, después de una temporada alejado de primera plana (aunque nunca perdiera cuota de pantalla). Y cabe recordar que durante Royal Rumble 2020, los comentaristas apuntaron que el vencedor de la campal varonil obtendría el derecho a una oportunidad titular, sin hacer mención alguna al estelar de WrestleMania 36.

Todo, cuando WWE a veces ha trampeado el propio significado de «main event», rompiendo con la tradición y situándolo a mitad de cartel, o estipulando un doble estelar. No obstante, intuyo que el Observer hace referencia a la concepción más extendida y legítima: «main event» como sinónimo de último combate del show.

Allá por 2007, tuvimos el caso de The Undertaker, vencedor del Rumble, con boleto directo al estelar de WrestleMania 23, según WWE, donde le esperaba Batista. Sin embargo, finalmente un John Cena vs. Shawn Michaels cerró el magno evento.

Decisión la que nos ocupa que guarda cierta lógica. Reigns, ya partícipe de cuatro estelares, realmente no necesita uno más para reforzar su estatus, pues pese al ascenso de McIntyre, no dejará de ser la cara de WWE. Pero el escocés sí que necesita tal exposición de cara a consolidarse de una vez por todas, al menos, como el rostro principal de Raw.