The Rock en Super Bowl LIV: Así presento el gran juego

Siempre va a ser emocionante cuando una persona que ha dado tanto a la bendita lucha libre, triunfa en otras áreas.

En esta ocasión, tenemos que hablar de la presencia de The Rock en Super Bowl LIV hace escasos minutos.

► The Rock en Super Bowl LIV

El popular actor, Dwayne Johnson, narró el vídeo motivacional que fue emitido previo al Super Bowl, y el mismo fue recibido de gran manera en redes sociales.

IT'S TIME. 🔥 Super Bowl LIV starts now on FOX! pic.twitter.com/NEYuWJU1YW — FOX Sports (@FOXSports) February 2, 2020

Sin duda las palabras de Rocky fueron bastante emocionantes, solo como él puede pronunciarlas, con su voz, con su tono, con su estilo. Aquí la presentación de The Rock tanto a los Kansas City Chiefs y los San Francisco 49ers:

¡LA ENTRADA DE AMBOS EQUIPOS! Presentados por THE ROCK!! #SBxFOX Chiefs y 49ers ya en la cancha para disputar el trofeo Vince Lombardi y tú lo verás de la mejor forma en FOX Sports y App#NFLxFOX pic.twitter.com/zMR4ix7891 — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) February 2, 2020

Pero, obviamente, no todo es perfecto. Los fans les hubiera encantado que además de sus frases «candy ass» y «SmackDown«, el grandioso hubiera dicho su frase clásica: If you smell, what The Rock is cooking…

Por otra parte, The Rock apareció en los clásicos comerciales del Super Bowl, promocionando su tequila Teremana al lado de Rob Gronkowski, quien Triple H quiere que luche en SummerSlam 2020.

Here’s our @Teremana🥃 SUPER BOWL SUNDAY 🏈👏🏾spot!

I created @Teremana to be enjoyed w/ friends & family to bring people together, just as this incredible game does. Cheers to an epic #SuperBowl, & come have a drink of tequila with me NEXT MONTH! #ComeHaveADrink #TeremanaTequila pic.twitter.com/2di8LhDOZQ — Dwayne Johnson (@TheRock) February 2, 2020

Y salió en un segundo comercial, esta vez al lado de Oprah:

Here’s our #SuperBowl spot with my trainer @Oprah!

👏🏾🏃🏽‍♀️🏃🏽‍♂️

Choose your #RUNNINGMATES wisely when you're about to take on the world with a smile and be the hardest workers in the room. Tag your WELLNESS partner and hashtag #RunningMates.@oprah@athleticonatl

🏃🏽‍♀️🏃🏽‍♂️💨 💪🏽 pic.twitter.com/xdddw1d2AW — Dwayne Johnson (@TheRock) February 2, 2020

Recordemos que John Cena salió en 3 comerciales. Y, además de eso, Sasha Banks y Roman Reigns hicieron una publicidad para Pizza Hut, así que esta es el Super Bowl más parecido a WrestleMania.