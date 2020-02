Ricochet responde a Rey Mysterio: "NUNCA nadie será como tú"

Les comentábamos la semana pasada aquí en SÚPER LUCHAS, que el chaparrito de oro, Rey Mysterio, habría nombrado como su sucesor al volador Ricochet.

Lo anterior, a modo de visión futurista, y solo porque le agrada el estilo aéreo tan depurado que Ricochet muestra en cada uno de sus combates.

Lo hizo en una entrevista para BT Sport, la nueva casa televisiva de WWE en el Reino Unido, y hasta hace muy poco Ricochet pudo ver ese clip de la entrevista. Ricochet reaccionó de manera muy emotiva:

This is truly amazing to watch. But let me be the first to say that there will NEVER be another Rey Mysterio. 🐐

All I can do is try to continue to inspire the next generation of guys and girls that want to be wrestlers like he did for me and countless others.#Booyaka 🙏🏽 https://t.co/8cB1aln55c

— Rick O’shea (@KingRicochet) February 3, 2020