ECW acabó entrando en bancarrota y si bien Paul Heyman se encargó de que nadie se quedara sin salario Rob Van Dam se fue sin recibir $150,000. Mr. PPV estuvo recordando aquella época recientemente en Wrestling News.

> La deuda de ECW con Rob Van Dam

“Aunque me estaba cuidando bastante bien, todavía sentía que cuanto más tiempo estaba allí, peor era para mí. Fue por eso que eventualmente dije: ‘No me van a pagar por el trabajo que estoy haciendo y puedo ir a otra compañía que no vaya a cerrar en un futuro cercano’. Cuando me fui creo que fue justo antes de su último show si no me equivoco, pero el número impreciso era 150 de los grandes”.

“La gente no lo entiende. Cuando una empresa se declara en bancarrota, cualquier cheque que haya escrito, 90 días antes de la bancarrota, ese dinero puede ser retirado por cualquier acreedor garantizado. Entonces, Paul esperó 90 días después de cesar las operaciones, para que nadie pudiera reclamar a los luchadores por cualquier dinero que les hubiera pagado. La gente no debería vilipendiar a Paul por eso, la gente debería agradecerle a Paul por eso. No pudo hacer nada más. Es por eso que Paul estaba en la televisión de WWE antes de que ECW se declarara oficialmente en bancarrota”.

¿Te gustaba ECW? ¿Qué piensas de Rob Van Dam? ¿Y de Paul Heyman?