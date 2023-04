El Campeonato Televisivo ECW tuvo una vida que fue de 1992 hasta el 2000, comenzando con un reinado de Johnny Hotbody para terminar con otro de Rhino. Su dueño más grande fue Rob Van Dam, quien a pesar de solo tener un reinado lo mantuvo consigo durante 700 días. Entre sus antiguos dueños están también Chris Jericho, Eddie Guerrero, Jimmy Snuka, Super Crazy, Taz, Bam Bam Bigelow o Terry Funk. El título había quedado en el pasado mucho tiempo atrás pero en 2022 fue recuperado por una noche.

El mismo Rhino lo puso una vez más en juego en GCW Most Notorious ante Matt Cardona, que acabó coronándose. No le dio mucha importancia al cinturón puesto que al día siguiente lo tiró a la basura. Aunque un año después, hablando con Fightful, reconoce estar orgulloso de ser el último Campeón Televisivo ECW.

“Oh, Dios mío. Un sueño hecho realidad. Leyendas como Rob Van Dam y vencer a una leyenda como Rhino en su ciudad natal de Detroit, y sser el último campeón de ECW TV. Así que eso es histórico. Estoy en los libros de historia. Soy un tipo original de ECW, maldita sea“.

Entendemos que el título nunca más se disputará. O quizá sí. En la misma entrevista, el luchador estuvo hablando del Campeonato Fightful, que se encuentra en posesión justamente de quien lo estaba entrevistando, Joe Pearl. Matt Cardona prevé que Sean Ross Sapp nunca conseguirá el cinturón.

“No creo que pueda vencer a nadie. ¿Quién es el otro tipo sucio de Internet con el que tuvieron que pelear en lo de Ric Flair? ¿Quién es ese tipo? No podría vencer a ese tipo, te lo diré. Estaba temblando en sus botas. Estaba haciendo la excusa de Ric Flair. Woo”.

I didn’t want to do it…but I HAD to do it.

I had to throw the ECW Television Championship in the garbage.@GCWrestling_ #GCWSayYouWill pic.twitter.com/eAjxXTNhY1

— Matt Cardona (@TheMattCardona) January 16, 2022