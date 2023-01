Rob Van Dam analiza el reinicio que WWE hizo de ECW

Cinco años después de su fin en 2001, nueve años después de su inicio en 1992, WWE dio reinicio a ECW en 2006 convirtiéndola en una tercera marca junto a Raw y SmackDown. No fue demasiado bien y en 2010 fue cancelada. Y si bien muchos recuerdan con cariño todo lo que dio a los fans durante tantos años, tanto entonces como antes, no es habitual escuchar o leer a nadie diciendo que le gustaría que volviera. Ahora leemos hablar de ella a Rob Van Dam, uno de sus baluartes, en una reciente entrevista con WrestlingNews.co.

►El reinicio de ECW en 2006

“Tengo un sentimiento muy equilibrado sobre eso porque tengo pros y contras que siento. En ese momento, especialmente cuando estaba en ese estado mental competitivo de estar en el vestuario, [siento] que los escritores me están j*diendo. Tenía un estado mental completamente diferente al actual, ahora soy feliz en este momento de mi vida. Entonces, estaba a la defensiva en ECW. Pensé que (Vince McMahon) se estaba burlando de ECW, pensé que incluso podría traer a ECW de regreso para destruirla porque no le gustaba que los fanáticos cantaran EC-Dub. Estoy como :’Wow hombre, este tipo está loco, tal vez lo trajo de vuelta solo para …’ y lo hizo, eliminó por completo el tema extremo. Así que fue como cualquier otro programa, excepto que pusieron mucho menos, mucho menos presupuesto, mucha menos publicidad. Los house shows en ese momento eran solo las viejas arenas de ECW de mediados de los 90, las estaban rehaciendo.

“A veces filmábamos después de SmackDown en la noche de SmackDown y había una forma extraña en la que nos pagaban una parte de la entrada, lo que realmente no era justo, pero supongo que ECW no lo era… sí, es realmente extraño. Al final, supuestamente todos los números resuelven lo que sea, pero al mismo tiempo, pensé que Vince se veía realmente genial en el durag. Me encantó, pensé que era genial como se veía con el chándal negro. Me encantó trabajar con él. Tuve un combate, hubo un tres contra uno [contra Vince, Shane y Umaga], así que fue genial. Algo así, me hace pensar que tal vez me consideraron en una posición mucho más alta de lo que se sentía en ese momento porque eso normalmente no sería algo que harían con un midcard o lo que sea. A veces creo que es genial que haya podido trabajar con Vince, Shane y Umaga en ese momento, así que también está eso”.

¿Cómo recordáis el reinicio de ECW?