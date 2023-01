El programa semanal de mayor duración en la historia de la televisión, Monday Night RAW, cumplirá 30 años la próxima semana, y WWE planeó una edición especial, titulada ‘RAW is XXX’, donde estarán presentes algunos miembros del Salón de la Fama WWE como Kurt Angle, Ric Flair, Shawn Michaels, The Undertaker, The Bella Twins, Road Dogg, Teddy Long, X-Pac y otros. En las últimas horas se añadieron más nombres al listado, como DDP, Hulk Hogan, Triple H, Ted DiBiase, y muchos más. De hecho, la única ausencia confirmada —de aquellos que fueron invitados— se destaca el de Tatanka, quien ya tenía un compromiso previamente adquirido.

El primer episodio de WWE Raw se emitió en enero de 1993. Desde entonces, el programa se ha establecido como una parte integral de la industria, y no podría haber tenido éxito sin la contribución de grandes Superestrellas como The Rock, John Cena, Triple H , Stone Cold Steve Austin, y otros.

En un video promocional que se transmitió durante SmackDown para promocionar este episodio especial de RAW, WWE presentó un video con varios de los mejores momentos del programa rojo, donde también incluyó a varias estrellas que ahora están fuera de la WWE, como The Big Show, Mark Henry, Bryan Danielson y Chris Jericho.

Precisamente, el ex Campeón Mundial AEW recurrió a su cuenta de Twitter para referirse al video que hizo WWE y apreciar el hecho de que la lucha libre profesional es más grande que las promociones.

Pro wrestling transcends any given company. Pro wrestling is about memories….and this video contains some LEGENDARY ones! #WWERaw https://t.co/zRFk9Mpxtb

— Chris Jericho (@IAmJericho) January 21, 2023