Road Dogg: «Soy más entretenido que los Young Bucks»

Unos meses atrás, Road Dogg se comparaba con Bret Hart diciendo que él era un mejor artista mientras que su compañero de vestidor era un mejor luchador. Como era de esperar, le llovieron las críticas. Incluso él mismo se sintió mal por sus palabras. Aunque de ninguna manera buscaba criticar a «The Hitman» o resaltar su propia carrera en los encordados sino que buscaba mejorar las reproducciones de su podcast. No sabemos cuál es el motivo ahora pero se pone por encima de los Young Bucks.

► Road Dogg, ¿por encima de los Young Bucks?

En un episodio reciente de su pódcast, Oh You Didn’t Know, el miembro de D-Generation X dice que él es más entretenido que ellos, aunque ellos han tenido más éxito.

«Tengo que decir que no… sabes qué, voy a decir ‘sí, soy mejor’ que ambos. Lo que no voy a decir es que son malas personas ni que son malos en los negocios. Lo que han logrado es mucho más exitoso de lo que he logrado en esta industria, y felicidades para ustedes, hermanos, por eso. Ahora, están hablando con Road Dogg y me están preguntando si son mejores, y vuelvo a una época en la que yo mismo era un ‘mizark’, y estoy seguro de que ustedes también lo son, y seamos honestos, hubo un tiempo en el que el D-O-Double G no era malo en lo que hacía.

«Me sentí muy humilde al decir eso, aunque también algo presumido. Ambos son individuos talentosos, buenos tipos, siempre he oído que son buenos tipos y me encantaría conocerlos mejor, no he pasado suficiente tiempo con ellos para saberlo. Respuesta de dos partes: A, soy mejor que ellos porque quiero que la gente reaccione en las redes sociales. Dos, les di crédito por ser mucho más exitosos de lo que yo he sido. Siento que mi respuesta fue políticamente correcta y provocativa de manera profesional».