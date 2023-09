Aproximadamente un año atrás, Cody Hall disputó su hasta ahora último combate. En realidad, la carrera del hijo de Scott Hall no terminó en 2016, cuando sufrió una grave lesión en el cuello durante un combate con The Young Bucks cuando estos se lanzaron desde la tercerda cuerda sobre varios luchadores. Sin embargo, Kevin Nash considera que habría tomado otros caminos de no haber ocurrido ese lamentable incidente, como señala en un reciente episodio de su pódcast, Kliq This.

► El hijo de Scott Hall

«Tiene 6’10». Si no hubiera atrapado a uno de esos jóvenes luchadores que le rompió el cuello en Japón, si simplemente lo hubiera dejado esquivar y permitido que el tipo rebotara contra el suelo, probablemente seguiría en el negocio, trabajando. En cambio, le rompieron el cuello en Japón y, junto con eso, se rompieron muchos sueños. Simplemente… cuando pierdes a tu papá, es una maldición. Y creo que él y yo somos bastante parecidos. Creo que tal vez soy la única persona que extraña a su papá tanto como él».

Aquí viene bien recordar lo que hace solo unas horas Asuka decía en defensa de Nia Jax:

«Los luchadores se enfrentan siendo conscientes de la posibilidad de lesionarse. Kairi [un usuario señala que Jax la lastimó luchando] no culpa a nadie por sus lesiones. Ella no es ingenua. ¿Pero tú eres una víctima?».

«Me rompí un diente y desgarré cinco tendones en mi hombro. También sufrí muchas otras lesiones, incluyendo las rodillas y los tobillos, pero eso no fue culpa de nadie. Si acaso, fue mi propia mala defensa en ese momento. Pero esto es un campo de batalla. Soy una guerrera del amor».