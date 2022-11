¿Road Dogg era mejor que Bret Hart? Él cree que sí

Road Dogg cree que Bret Hart era un trabajador fantástico, pero nunca entendió lo que considera una exageración a su alrededor. De hecho, considera que él era un mejor artista deportivo. El ahora Vicepresidente de Eventos en Vivo de WWE estuvo hablando de ello en un reciente episodio de su podcast, Oh… You Didn’t Know?.

► Road Dogg dice que era mejor que Bret Hart

«Para mí, personalmente, y eso es todo lo que obtendrás de mí porque eso es todo lo que tengo. Es mi único punto de referencia. Nunca vi cuál era el asunto con Bret Hart como artista, nunca lo entendí. Era un gran trabajador, y pensé en decir bueno, pero era un gran trabajador. Trabajó mejor que yo, 10 veces. Nunca pienses que le he dicho a nadie que era un buen luchador, porque no lo he hecho, y si has escuchado mi podcast, sabes que es verdad. No creo que fuera un buen luchador. No creo que Bret fuera un gran luchador. Creo que era mejor artista deportivo que Bret y creo que ahí es donde está el dinero.

«Así que siempre pensé que debería haber hecho negocios y haber hecho lo correcto. ¿Sabes lo que quiero decir? Pero nunca lo miré como si perder a ese tipo fuera perder la guerra. Nunca pensé eso ni por un momento. Ahora puedo entender que las personas que son grandes admiradoras de Bret Hart mandan al diablo a Road Dog. Dicen que soy un inútil. Para empezar, nunca pensé que él fuera tan bueno, así que no fue una gran pérdida. Eso es profesionalmente, en realidad, no personalmente, porque no tenía ningún sentimiento personal al respecto de una forma u otra. Simplemente no pensé que estábamos hundidos porque él se fue. Pensé que teníamos mucho más que ofrecer que eso. No pensé que estábamos hundidos. Pensé que ahora podemos recuperar el aliento y seguir adelante.

«Me disculpo, pero quiero que todos me entiendan. No me disgusta Bret Hart. Simplemente no creo que sea un gran luchador y lo siento si eso hiere los sentimientos de alguien, especialmente los suyos, porque no estoy tratando de hacer eso. Siempre pensé que Shawn era el mejor artista deportivo y lo sigo creyendo hasta el día de hoy. Quiero decir, eso es controvertido para algunos, pero no sé por qué. Así es como me siento. No sé por qué mis sentimientos son tan controvertido«.