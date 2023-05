Ricky Steamboat explica su decisión de no ir a AEW

“Gracias pero no gracias. Sí, les encantaría a los fanáticos, pero creo que es un escenario demasiado grande para mí“. Así explicaba Ricky Steamboat el haber rechazado formar parte de WWE Royal Rumble 2023. “Pero una semana después de eso [aceptar], me enteré de que Flair llevaba un marcapasos. En ese momento decidí no hacerlo. Todos estos años, nunca lo supe, e inmediatamente dije, ‘No creo que quiera hacer esto’. No quiero que mi legado sea que yo estaba en el ring cuando él falleció o algo salió mal”. Y así no participar en la última lucha de Ric Flair.

> Ricky Steambout no quiso unirse a AEW

Más recientemente, en un evento virtula de firma de autógrafos de Captain’s Corner, El Dragón dio a conocer por qué decidió no unirse a AEW. Recordemos que apareció en el episodio especial House of the Dragon de Dynamite el 17 de agosto de 2022 y que Tony Khan dijo posteriormente que le encantaría contar más en el futuro con Ricky Steamboat. Este cuenta ahora que le propusieron sumarlo al equipo pero les dijo que no porque no quiere estar en la carretera, algo de lo cual, fuera de sus declaraciones, otros veteranos como Jim Ross, comentarista de la compañía, se han quejado.

“Puedes creerlo o no, ya me pidieron que subiera a bordo en calidad de [agente de carretera]. Ya no [cuando se le pregunta si ya no está interesado en ese tipo de papel]. No tengo nada que reflexionar sobre ellos, son una excelente compañía y todo, y no me malinterpreten, el salario hubiera sido excelente. Pero estoy en un momento de mi vida en el que estoy tratando de salirme del camino. [He estado] 40 y tantos años en la carretera”.

My God, I love seeing Ricky Steamboat on #AEWDynamite! pic.twitter.com/291rGjJqb8 — MATT HARDY (@MATTHARDYBRAND) August 18, 2022

¿Qué opinas de Ricky Steamboat?