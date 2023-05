Brock Lesnar y el privilegio de la sangre

11 años después, y sobre fechas similares del calendario, la rivalidad entre Brock Lesnar y Cody Rhodes guarda ciertas similitudes con la que “The Beast” trazó con John Cena después de WrestleMania 28; donde “The Champ”, al igual que ahora “The American Nightmare”, venía de ser derrotado en el estelar.

Un Lesnar que sin motivos sólidos decide buscarse nuevo enemigo, ese enemigo que consigue derrotarlo en mano a mano cual victoria pírrica y la sangre como invitada de excepción. Bastante sangre. Aunque WWE deje claro que no comulga con su uso.

Durante el duelo que protagonizaron el pasado sábado en Backlash, Lesnar se abrió una buena brecha al golpearse contra un esquinero, y así, bajo tal máscara carmesí compitió durante varios minutos, hasta que Rhodes logró ponerlo de espaldas planas para la cuenta de tres, reversando su Kimura Lock.

Ante tal resolución, parece que Lesnar se resiste a pasar página, pues el lunes Rhodes fue víctima otra vez de su furia. En Night of Champions tendrán revancha.

► Brock Lesnar no es PG

Aquel crudo combate entre Lesnar y Cena en Extreme Rules 2012 supone sólo un ejemplo de cómo, por algún motivo, la política antisangre impuesta por WWE en su “PG Era” queda invalidada para “The Conqueror”.

Hagan memoria: WrestleMania 31, Lesnar vs. Roman Reigns; SummerSlam 2016, Lesnar vs. Randy Orton; WrestleMania 34, Lesnar vs. Reigns. Tres citas previas, con Lesnar de protagonista, en las que el alimento de Drácula corrió sin limitaciones.

Y todas ellas tuvieron el común denominador de que el uso de la sangre fue intencional. Hay ocasiones donde esto no está previsto y a pesar de ello aparece, como ocurrió por ejemplo en el Edge vs. Finn Bálor de WrestleMania 39. He ahí la diferencia.

Ante los micrófonos de la más reciente entrega de la Wrestling Observer Radio, Dave Meltzer expuso que Lesnar supone un consentido en este aspecto.

«Si Brock Lesnar quiere que haya sangre, Brock Lesnar puede usar sangre. Todo el mundo se metería en problemas por ello, pero las reglas son distintas para él».

Si alguien lo dudaba, también Triple H concede tal trato de favor a Lesnar, todavía uno de los mayores taquilleros de WWE. Al fin y al cabo, una vez al año, la sangre no hace daño.