Ric Flair tuvo su último combate en julio de este 2022, en un evento especial, en el cual se buscó que varios luchadores se enfrentarán con él, pero no muchos estuvieron interesados.

Ricky Steamboat fue uno de los gladiadores considerados para este combate, pero rechazó el duelo por lo peligroso que podría ser para The Nature Boy.

«inicialmente, hablé con Conrad Thompson, que es el promotor. Fui a Nashville, y tuvimos una reunión… Yo seguía entrenando bastante bien y me sentía bastante bien. Así que dije ‘de acuerdo’, pero no habíamos firmado o sellado el trato en lo referente al tema del dinero.

«Pero una semana después de eso, me enteré de que Flair llevaba un marcapasos. En ese momento decidí no hacerlo. Todos estos años, nunca lo supe, e inmediatamente dije, ‘No creo que quiera hacer esto’. No quiero que mi legado sea que yo estaba en el ring cuando él falleció o algo salió mal», comentó en entrevista para SportsKeeda.