Jim Ross confirma que no estará en AEW Rampage

El comentarista de AEW Jim Ross se perderá el nuevo episodio de Rampage, según él mismo confirma en Grilling JR. Afortunadamente, no se debe a nada verdaderamente malo sino que se está tomando la semana de descanso. Aunque sí que señala que los últimos vuelos que ha tenido que realizar le han supuesto mucho cansancio y tiene lastimado el tobillo. ‘JR’ comenta también que es difícil para las personas que no trabajan en la lucha libre o que no vuelan por trabajo entender cuán agotador es volar largas distancias.

> Jim Ross no estará en AEW Rampage

“Tuvimos muchos viajes el último par de semanas. Tú y yo estábamos hablando fuera del aire de que me había ido… diez días. Viviendo aquí en Florida, a tiempo parcial de todos modos, de Florida a California es un recorrido. La gente puede decir lo que quiera, pero ese es un viaje largo, y tal como está mi tobillo, cuanto más vuelo, más doloroso se vuelve porque es como cualquier otro vuelo, cualquier otro humano, tus pies se hinchan, tus manos se hinchan, es simplemente la mi*rda normal de volar. Pero cuando tienes un tobillo mal, estás tratando de cerrar esta herida y no abrirla, es un desafío. Así que no tenemos más de esos malos viajes en este momento. No volé a [Winnipeg] , así que no estaré en Rampage este viernes por la noche. Estoy disfrutando esta semana libre, por así decirlo.

“Quiero disfrutar esta semana. Fue agotador, tengo que decirte. Esos fueron vuelos largos, y no hubo directos, ninguno. El directo que obtuve fue de Atlanta a Jacksonville, y eso tomó alrededor de una hora. Así que es difícil. No entiendo cómo algunos de estos muchachos, no entiendo cómo lo hice en el pasado, cuando estaba entrando en el negocio, sin ganar dinero y conduciendo a todas partes. Esa es una parte del negocio. No creo que algunas personas comprendan completamente los desafíos que implica, a menos que tengas un trabajo en el que conduzcas para ganarte la vida de alguna forma“.

¿Qué te parece el trabajo de Jim Ross en AEW?