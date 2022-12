Ricky Starks opina del adiós de William Regal a AEW

«Parece que hay muchas noticias circulando sobre mí. Existen suficientes personas que de verdad me conocen (aunque son pocas, pues confiar en mí es un gran problema) y que saben la verdad. A menos que lo escuchéis directamente de mí, como mucho es información de segunda mano…» o es algo equivocado o es la interpretación de alguien de lo que está pasando. Y eso significa TODO lo que se está diciendo sobre mí por parte de cada ‘fuente’. Esto va para CUALQUIERA QUE DIGA que ha hablado conmigo o me conoce. ¡En boca cerrada no entran moscas!». William Regal se pronunciaba así recientemente ante todas las noticias sobre su adiós a AEW y retorno a WWE.

► Ricky Starks, triste por el adiós de William Regal

Y es verdad que todavía no ha habido ninguna confirmación oficial pero Ricky Starks da muestras en su reciente entrevista en Inside The Ropes de que él también sabe, como muchos otros, que el «Gentleman Villain» está abandonando la compañía Khan. El luchador, que acaba de tener una oportunidad por el Campeonato Mundial AEW, admite que está triste de dejar de trabajar con el veterano mánager al que conoce desde hace una década. Como siempre se dice, quizá un día vuelvan a coincidir, nunca se sabe lo que puede pasar.

“Extraño a Regal porque… nadie sabe esto, pero Regal me conocía cuando comencé a principios de 2012. Nos mantuvimos en contacto con el paso de los años. Vio mi potencial y ha estado viendo mi crecimiento. Fue genial verlo cuando apareció en el pay-per-view en marzo pasado o cuando fuera. Me entristeció verlo partir, seguro. Pero lamentablemente así es como funciona este negocio. Él era otro tipo con el que me sentaría a hablar porque ya tenía esa relación construida con él».