Dan Hooker recientemente volvió a subir al peso ligero después de un viaje experimental al peso pluma que duró todas las peleas menos una, principalmente debido a la severidad del corte de peso.

Con el Kiwi de vuelta en las 155 libras, ‘The Hangman’ ha comenzado a evaluar a sus compañeros competidores. En una entrevista reciente con It’s Time For Sports, Hooker declaró que la atracción de peso ligero Paddy Pimblett no tiene las habilidades necesarias para competir con los mejores peleadores de la división.

Mientras discutía el conjunto de habilidades de Pimblett, Hooker afirmó que la razón por la que ‘The Baddy’ no está ansioso por enfrentarse a los 15 mejores luchadores de la división es porque sabe que perderá:

«[El UFC] quiere mantener [la exageración] tanto como puedan, así que mantenlo alejado de [los mejores]. Mantenlo en el, tal vez ni siquiera los Jared Gordons, ¿sabes a lo que me refiero? No No lo sé… El beneficio de la UFC es darte una oportunidad por el título en el menor tiempo posible… ¿Por qué no quiere tomar ese camino? No lo haría si no tuviera las habilidades para colgar .»

La pelea de Paddy Pimblett con ‘Flash’ en UFC 282 estuvo mucho más reñida de lo que muchos esperaban. ‘The Baddy’ obtuvo una controvertida victoria por decisión unánime, y muchos fanáticos y luchadores sintieron que Gordon había ganado la pelea.

Dan Hooker no está solo en su evaluación del conjunto de habilidades de Pimblett. Muchos en la comunidad de MMA ahora creen que si se enfrentara a un peleador clasificado entre los 15 primeros, perdería de manera convincente.