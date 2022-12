Sin un luchador ya en activo, William Regal está siendo tal vez la figura más candente de AEW hoy día, haciendo quizás flaco favor al reinado de MJF con su salida de la casa Élite. Controvertido movimiento que Tony Khan tuvo que aclarar en la rueda de prensa previa a ROH Final Battle 2022.

Según el mandamás de AEW, Regal solicitó la rescisión de su contrato en octubre para así volver a WWE y estar cerca de su hijo, Charlie Dempsey. Khan tuvo el detalle de concederle la salida, aunque no podrá aparecer por las pantallas de WWE hasta 2024.

Y parece que no retomará su rol anterior de director de desarrollo de talentos en NXT y principal reclutador, sino que ejercerá funciones de vicepresidente y será mano derecha de Triple H en el elenco principal, al estilo de lo hecho por Bruce Prichard bajo los últimos años del mandato de Vince McMahon.

Pero Regal no es ajeno a todo este runrún, y vía Twitter, ha querido salir al paso de todo lo publicado.

There’s seems to be a lot of news about me getting spread around.There’s enough people who really know me (although they are few as trust is a big issue with me) who know the truth.Unless you hear it from me directly it is at best second hand information…..

….unless you hear it directly from ME it is either wrong or someone’s interpretation of what is really going on. And that means EVERYTHING that is being said about me from every “source”. That goes for ANYONE SAYING they have spoken or know me. A still tongue keeps a wise head!