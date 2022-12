MJF retuvo el Campeonato Mundial ante Ricky Starks

En la más reciente edición de AEW Dynamite, en el especial denominado Winter is Coming 2022, y en la sexta lucha de la noche, se llevó a cabo un combate por el Campeonato Mundial de Peso Completo AEW entre el monarca, MJF, y Ricky Starks.

Maxwell Jacob Friedman logró defender el título en su primera defensa titular. La campana sonó y MJF tiró a la lona con un golpe de codo a Starks, para luego, caminarle por encima. Eso enfureció a Starks, pero no pudo hacer mucho, pues siguió siendo dominado, hasta que mintos después logró aplicarle una tacleada de hombro a Starks.

El final de la lucha llegó luego de 15 minutos y 50 segundos. MJF pateó a Starks en su zona noble y luego, con un roll-up se llegó la victoria.

Tras la contienda, MJF iba a subirse de nuevo al ring, pero se fue cuando Bryan Danielson salió y retó a MJF. Le señaló con el dedo, es decir, que va por su título mundial en el futuro cercano. MJF corrió por entre los aficionados y Danielson le elevó la mano a Starks y lo señaló para quel os fans lo ovacionaran.

Looks like Bryan Danielson is next for MJF #AEWDynamite #AEW pic.twitter.com/Oh1Gnvw8S5

#TheAmericanDragon @bryandanielson making it crystal clear that things are FAR from over between him and @The_MJF!

What an incredible night of action it's been tonight on #AEWDynamite: #WinterIsComing on TBS! pic.twitter.com/UtYWyjuaaR

— All Elite Wrestling (@AEW) December 15, 2022