IMPACT! firmará a Mandy Rose si no lo hace AEW

Mandy Rose va a tener todas las puertas de la lucha libre profesional abiertas en cuanto termine su cláusula de no competencia con WWE. Incluso a su hasta ahora compañía podría volver. Pero en todo el mundo van a estar interesados en contratarla, no tanto debido a sus grandes habilidades luchísticas como a su tremenda popularidad después de tantos años trabajando como Superestrella así como el impulso de fama que está teniendo en estos momentos después de su despido. Ya dependería de ella tomar la decisión que crea más adecuada.

► IMPACT! firmará a Mandy Rose

Dejando a un lado la posibilidad de que vuelva a donde trabajaba, dos buenas opciones para que continúe con su carrera son tanto AEW como IMPACT! Wrestling. Unas horas atrás, Dave Meltzer valoraba si las filtraciones de las publicaciones de contenido para adultos podrían afectar al interés de la primera empresa en ella; el Editor en Jefe del WON aclaraba que podrían no hacerlo ya que no fue ella quien las reveló públicamente. Y ahora, en Busted Open, Tommy Dreamer adelanta que la contratará para la zona de impacto si no lo hace antes Tony Khan.

“Si ella no va a AEW, al 1000 por ciento de Impact le encantaría tenerla. Porque es una estrella y es genial en el ring. Y si AEW no salta sobre eso, Impact lo hará. Mandy Rose, llámame, envíame un mensaje de texto, envíame un mensaje privado”.

¿Os gustaría ver a Mandy Rose en AEW o en IMPACT! Wrestling?