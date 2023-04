La WrestleCon, mayor convención anual del mundo luchístico, debe ser lugar de festividad y sobra decir que de respeto y tolerancia. Pero en las últimas horas, la sombra de la transfobia se cierne sobre ella.

Todo, a raíz de esta publicación de Gisele Shaw.

It saddens me to have to write this but I feel it must be shared. #InternationalTransgenderDayofVisibility pic.twitter.com/XMrDMJTgGv

«Me han acosado toda mi vida y nunca di la cara porque me asustaba que me castigaran físicamente, mentalmente o emocionalmente. Los acosadores siempre me han silenciado, ¡pero eso se termina hoy!

«Estuve hoy en una firma de autógrafos en la WrestleCon y mientras caminaba hacia mi mesa, escucho a alguien gritándome ‘eres un hombre’, ‘eres un tío’, ‘eres basura’, ‘eres bazofia’, ‘vete de aquí’. Agaché mi cabeza y seguí caminando, ya que no quería responder a ese odio. Cuando llegué a mi mesa, hablé con otro talento de Impact Wrestling que estaba en la firma y mencioné el incidente. No me sentó bien y quise saber quién estaba diciendo eso porque era inaceptable, así que decidí dar un paseo y escuchar a esa misma persona decir los mismos comentarios despectivos. Miré a la persona y era Rick Steiner quien decía esas cosas. Me impresionó y no pude creer lo que ocurría. Que alguien al que mucha gente admira y considera su héroe dijera esos comentarios fue bastante impactante y desalentador. No me lo creía, así que le pregunté, ‘¿disculpe?’ Y siguió repitiendo esas frases de odio y empezó a gritarme en público. ¡Fue inexcusable e inaceptable!

«Otra parte desalentadora sobre este incidente fue que otras leyendas que estaban ahí sentadas giraran sus cabezas, no quisieran involucrarse, o defendieran lo que es correcto porque involucrara a ‘uno de los chicos’. Juzgando la experiencia, fue más importante para ellos ver algo malo en vez de defender a una persona que estaba siendo acosada y hacer lo correcto.

«No escribo esto porque quiera simpatía. Escribo esto porque estoy harto de que el acoso me silencie. Hoy es el Día Internacional de la Visibilidad Transgénero y me doy la cara por mí misma y por otras personas que pasan todos los días por la misma situación. Quiero que todo el mundo sepa la clase de deplorable persona que es Rick Steiner y que esto no se puede tolerar. Esto sigue ocurriendo porque la gente lo deja pasar y no emprende acciones. Si haces negocio con este tipo de personas entonces yo no haré negocios contigo.

«Quiero agradecer a todos mis colegas de IMPACT que estaban presentes e intentaron difundir la situación. Desgraciadamente un miembro de este mismo grupo también fue verbalmente acosado por Rick Steiner, quien antes le llamó ‘marica’. Tengo mucha fortuna de trabajar junto a personas increíbles en una compañía que no da espacio al odio, ni al acoso ni a los juicios. No sólo somos compañeros de trabajo, sino familia».