Gunther: “Estelarizaré WrestleMania 40”

Ha tenido la fortuna Gunther de caer en gracia tanto a Vince McMahon como a Triple H. Y menciono la palabra fortuna porque, que WWE apueste tanto por un luchador cuyo fuerte es su trabajo entre las doce cuerdas, sin exceso de parafernalia, “gimmicks” ni verborrea, en plena potenciación de su “entretenimiento deportivo”, es un milagro.

Como primer combate sobre una WrestleMania, “The Ring General” partirá nada más y nada menos como monarca a batir, defendiendo mañana el Campeonato Intercontinental ante Sheamus y Drew McIntyre, dos Superestrellas establecidas pero necesitadas de éxitos importantes.

Potencial “show stealer” de todo el cartel del PPV, sin duda. Si Gunter logra salir victorioso, la evidencia será aún mayor de que WWE apuesta por él. Y si pierde, tal vez nos revele lo mismo, pues quién sabe cuál podría ser su siguiente paso.

► La predicción de Gunther

Los actos promocionales en torno a WrestleMania, ya saben, no cesan. Siendo el segundo campeón individual de mayor importancia de WWE (junto a Austin Theory), Gunther también se ve bastante demandado por los medios.

Y lo será aún más con respuestas como la que dejó a Ariel Helawni de BT Sport, cuando este quiso preguntarle sobre qué cree que estará haciendo en WrestleMania 40.

«La estelarizaré. Esa es la predicción».

Poco podemos decir de WrestleMania 40, más allá de tendrá lugar desde el Lincoln Financial Field de Philadelphia los días 6 y 7 de abril de 2024. Sin ningún combate anunciado, se cree que el Roman Reigns vs. The Rock que no pudo hacerse este año podría darse allí.