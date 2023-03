Hijo del Vikingo retuvo en el SuperShow | Resultados del evento

Se realizó SuperShow de la WrestleCon en a semana de Wrestlemania, donde se dieron duelos interesantes y resultados importantes.

En este evento, cabe resaltar la presencia de varios luchadores mexicanos, incluso fueron los encargados de cerrar el encuentro, en con combate con el Megacampeonato AAA en juego.

Precisamente en el turno estelar, se enfrentaron Hijo del Vikingo, Komander y Taurus, en un combate intenso y con movimientos rápidos, donde el cornúpeta tuvo que emplearse al máximo para derribar a sus rivales, pero sin desentonar en el duelo.

Finalmente, Vikingo golpeó con un 630 a Taurus para quedarse con la victoria y retener su cetro.

Cabe destacar que Mick Foley abrió el evento haciendo un homenaje a Mark Hitchcok. Además, de que Chris Jericho mandó un mensaje especial para la lucha entre Último Dragón y Negro Casas.

Chris Jericho (with a nasty black eye) sent in a video message to share his admiration for Negro Casas and Ultimo Dragon prior to their match on the Mark Hitchcock Memorial card pic.twitter.com/18SqDloOiv

— John Pollock (@iamjohnpollock) March 31, 2023