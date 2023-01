En el reciente Friday Night SmackDown, Charlotte Flair se coronó como la nueva Campeona SmackDown, cuando reapareció de manera sorpresiva para confrontar a Ronda Rousey, a quien la retó a un combate titular, justo después de haberlo defendido con éxito ante Raquel Rodríguez. La Reina no había aparecido desde WrestleMania Backlash, donde se enfrentó ante la misma rival, perdiendo el título que recuperó en el último SmackDown del año, sumando el número 14 en su historial.

► Ric Flair no vio en vivo la victoria de su hija Charlotte en SmackDown

El dos veces miembro del Salón de la Fama de la WWE, Ric Flair, estuvo presente tras bastidores en el último SmackDown del 2022 antes de que su hija Charlotte lograra su campeonato número 14. Sin embargo, en su reciente podcast To Be The Man, señaló que no tenía información previa sobre lo que iba a suceder en el programa, pero que estaba feliz por eso.

«Estaba en el edificio y me fui y no lo sabía. Es la primera vez en tantos años que nadie lo sabía. Ni siquiera lo sabía. Salí y fui a American Social, y luego me enteré de que ella estaba allí. Por supuesto, tomé un par de tragos con los jugadores de hockey. Entonces, no iba a volver al edificio. Lo vi, lo pusieron en el televisor para mí, y fue increíble. Ahora eso fue realmente algo de la vieja escuela. Lo estoy leyendo y pensando para mí mismo, qué genial fue que no recuerdo que eso sucediera durante mucho tiempo cuando ni siquiera había un indicio de algo así«.