El campeón del peso pluma de la UFC, Alexander Volkanovski, ha admitido que su condición de no favorito está totalmente justificada antes de su desafío por el título de peso ligero.

Durante una reciente entrevista con John Hyon Ko de The AllStar, Volkanovski habló sobre el desafío al que se enfrenta el 11 de febrero y la percepción pública del mismo.

«Quiero desafíos. Estos retos me están haciendo mejor», dijo Volkanovski. «Sentarme ahí y proteger récords nunca ha sido mi forma de ser… Cada pelea es un riesgo… Prefiero asumir retos más grandes, retos que la gente piensa que no se pueden hacer. Al fin y al cabo, eso te hace avanzar»

«No me doblego bajo ese tipo de presión. Estoy listo para el reto… Son sólo palabras que le digo a todo el mundo. La gente va a pensar que no va a suceder. La gente va a dudar de mí – y deberían. No es un reto fácil. Pero sólo recuerden que lo están poniendo en este pedestal… actuando como si no se pudiera hacer», agregó Volkanovski. «Sólo recuerden eso. No se olviden de eso. Cuando consiga hacer este trabajo, no empecéis a cambiar esta narrativa».

Además de intentar añadir una segunda medalla de oro a su palmarés en casa el mes que viene, Volkanovski también se jugará algo: la corona de la libra por libra. Si todo va bien para el australiano, dejará el octágono en el UFC 284 con un par de títulos, el estatus de número 1 del ranking libra por libra intacto y un grupo significativamente menor de escépticos.