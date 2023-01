Sasha Banks se convirtió en agente libre tras zafarse de su contrato con la WWE, y se despidió de todo el Universo WWE este lunes, para luego hacer su esperado debut en NJPW con el nombre de Mercedes Moné, y rápidamente confrontó a la Campeona IWGP Kairi, a quien atacó y le hizo saber que irá tras su título el próximo 18 de febrero en San José, California.

► Debut de Sasha Banks como Mercedes Moné confirmó los rumores

En mayo de 2022, Sasha Banks y Naomi abandonaron WWE después de haber tenido unas diferencias «irreconciliables» en torno al manejo de la división femenil de parejas, precisamente cuando eran las monarcas. Si bien se rumoreaba que las dos superestrellas regresarían bajo el mando de Triple H, pero The Boss ya tenía otros planes para su carrera como luchadora.

El debut de la ahora Mercedes Moné en NJPW generó varias reacciones, e incluso sus amigas más cercanas, Bayley y Naomi, estuvieron presentes. Nina Samuels, ex Superestrella de NXT UK, se refirió a esta situación durante una entrevista reciente con Steve Fall en Ten Count, e indicó que no estuvo nada sorprendida a raíz de los rumores que circularon en las últimas semanas sobre The Boss.

«Creo que su sorpresa en Wrestle Kingdom fue uno de los secretos peor guardados en el negocio. Pero tal vez estaba destinado a ser así. Quiero decir, ¿cuántas personas más de lo normal habrían estado viendo Wrestle Kingdom solo para ver si ella iba a aparecer?»

Nina Samuels hizo su carrera en WWE desde el 2018 hasta agosto del año pasado, cuando fue despedida a raíz de la desaparición inminente de la marca británica NXT UK. Habrá que ver qué es lo que le depara en su carrera y si es que regresa una vez que NXT Europa vea la luz.