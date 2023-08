Ric Flair, drogado con Mike Tyson: «Pensé que había muerto»

Unos días atrás, recogíamos en SÚPER LUCHAS el recuerdo de Hulk Hogan de cuando Ric Flair tuvo una cirugía en la que le dieron un 5% de probabilidades de sobrevivir y señalábamos que el Nature Boy ha vivido la vida como ha querido, para bien y para mal, como también The Hulkster. Nos acordamos de ello porque tenemos un buen ejemplo de hasta qué punto se ha excedido el dos veces WWE Hall of Famer. Una vez le dio un coma de marihuana y pensó que iba a morir.

► Ric Flair, drogado con Mike Tyson

Él mismo lo recuerda durante una reciente visita a Theo Von en This Past Weekend, como también hizo justamente Hogan, que también estuvo hablando de su caótica vida y legendaria carrera, así como su condición para luchar con The Rock en WrestleMania X8.

«Una noche me coloqué tanto con Mike [Mike Tyson] en los Hamptons que caí en un coma de cannabis. En realidad, pensé que había muerto. Me llevaron de vuelta a mi habitación y me quedé ahí sin ser consciente de nada. Les pedía que me tocaran, como haces cuando crees que te has lastimado. La gente me apretaba la mano. Yo les hablaba, pero ellos no me respondían. Estaba en un proceso retardado.

Me decía a mí mismo: ‘¿Habré muerto? ¿Acabo de morir? Siento como si lo hubiera hecho, como cuando estaba en mi coma, pero puedo pensar, y no creo que pudiera pensar en mi coma’. Así era como me hablaba a mí mismo. De repente, a las tres de la mañana, me incorporé confuso y pensé: ‘Estoy vivo. He vuelto’. Llamé a alguien por teléfono, ‘¿realmente eres tú?’. Así de mal lo pasé».