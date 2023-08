Bully Ray analiza la promo entre LA Knight y The Miz

El pasado fin de semana en SummerSlam, LA Knight obtuvo una victoria en la batalla campal patrocinada por Slim Jim, y The Miz, quien fuera eliminado por el primero, no perdió tiempo para iniciar una rivalidad. Dicho esto, ambos se dieron una guerra de palabras en el centro del ring, en lo que fue el mejor segmento de la noche.

► Bully Ray le da una victoria a The Miz sobre LA Knight

En el reciente Busted Open Radio, Bully Ray analizó la naciente rivalidad entre The Miz y LA Knight, y si bien reveló que esta tiene potencial, mostró su sesgo hacia The Miz, indicando que cree que salió mejor librado luego del cruce de palabras que tuvieron. El miembro del Salón de la Fama WWE cree que LA Knight tiene la chispa, pero necesita perfeccionar su personaje.

«Me encanta la idea de LA Knight y The Miz. Funciona, encaja. Pensé que lo de anoche fue bueno. También creo que The Miz eclipsó a LA Knight anoche… Escucha, hubo muchas cosas buenas de LA Knight anoche, y definitivamente vimos a la gente detrás de LA Knight anoche. Pero, ¿Para qué están detrás de LA Knight? Cuando habla, ¿qué están detrás? Los eslóganes».

«Creo que LA Knight necesita continuar perfeccionando su carácter. Camina como Stone Cold, habla como The Rock, y no tengo ningún problema con eso. Y a otros luchadores que lo hacen se les debe recordar de quién tomaron prestado en el pasado, porque todos tomamos prestado o descaradamente estafamos a alguien y simplemente hacer que funcione para nosotros mismos. Así que no tengo ningún problema con que LA Knight tome mucho prestado de The Rock y un poco de Steve Austin. Solo tiene que encontrar el intermedio para que estén con él todo el tiempo, y no solo esperando que diga ‘LA Knight’ y ‘¡SÍ!’ de nuevo.»