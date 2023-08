Esta semana, WWE RAW tuvo a Michael Cole y Wade Barrett narrando la acción luchística desde la mesa de comentarios. El viernes, WWE SmackDown tendrá al mismo Cole junto a Corey Graves y Kevin Patrick. El comentarista líder de la compañía está trabajando en las dos marcas del main roster en la actualidad desde que la misma realizó un nuevo cambio en sus transmisiones, acerca del cual publicamos información en SÚPER LUCHAS hace unos días: «[…] Estos cambios responden en gran medida a las solicitudes de Endeavor y los socios de transmisión de WWE, USA Network y FOX, para tener a Michael Cole como el rostro de la programación televisiva de WWE de ahora en adelante».

► Michael Cole quería retirarse

No obstante, esta situación podría no haberse dado si Michael Cole se hubiera retirado, como quería hacer antes de ser ascendido a su rol actual, según da a conocer el comentarista de NXT Booker T en un reciente episodio de su podcast, The Hall of Fame: «¡Michael Cole nunca va a poder jubilarse, amigo! Puede olvidarse de eso. Sabes, también es complicado encontrar al próximo Michael Cole. Me alegra en ciertos sentidos, pero estoy esperando que Vic Joseph tenga su oportunidad. Entiendo la idea de querer tener a Michael Cole en ambas marcas. También sé que Michael Cole quiere tomarse un respiro, así que tendremos que ver cuánto tiempo dura esta situación. Una cosa que sé sobre Michael Cole es que es un jugador de equipo, amigo. Es un soldado, y donde sea que se le necesite, va a dar un paso al frente».

Michael Cole lleva trabajando en WWE desde 1997. Un día, dirá adiós, pero no todavía, afortunadamente.