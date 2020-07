Mientras se encuentra un poco en tierra de nadie en NXT después de perder el campeonato femenil, aunque mirando hacia un futuro que sigue pareciendo brillante, Rhea Ripley cambia de aspecto. Esto no afectará en nada a su carrera en los encordados, a lo que se espera que sea un exitoso camino como Superestrella de WWE, pero ha sorprendido a sus seguidores con su nuevo cabello completamente rubio.

► Rhea Ripley cambia de aspecto

Quien fuera Campeona NXT hizo una reciente publicación en Twitter para mostrar su nuevo pelo; está acompañada de su novio, el luchador independiente Demetri Action Jackson.

Seguro que la luchadora también sorprende la próxima vez que aparezca en televisión a quienes no utilizan las redes sociales. También es interesante señalar la camiseta que lleva él de Jeff Hardy.

Ella ha llamado la atención muchas veces sober su aspecto debido principalmente a sus tatuajes, que continúa haciéndose, aunque la empresa no le permite en zonas que se vean como los brazos, o a su atuendo, que es como es por el mismo motivo.

Más allá de su nuevo look, Ripley está buscando su hueco de nuevo en la marca amarilla después de haber perdido el título así como de haber sido derrotada en la oportunidad que tuvo de recuperarlo en el especial TakeOver: In Your House.

Actualmente se encuentra rivalizando con Aliyah y Robert Stone, aunque podría pasar a una historia diferente después de haberlos vencido en un combate en desventaja en The Great American Bash. Quizá los rudos encuentren la manera de darle la vuelta a la tortilla y obligarla a continuar enfrentándose a ellos.

A ver qué ocurre dentro de unas horas en el nuevo episodio amarillo y de qué manera sigue su aventura esta joven luchadora de 23 años que se está convirtiendo en una estrella.