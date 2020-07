Un total de once han sido los combates que Chris Jericho y Hulk Hogan han compartido hasta ahora. Y parece que así va a quedar todo entre ambos. Hubo cuatro manos a mano, dos televisados y dos en un house shows, con dos de ellos por el Campeonato Mundial de Peso Completo Indiscudito WWE, y todos ganados por el "Hulkster"; también cuatro enfrentamientos por equipos; así como tres batallas campales.

► Eric Bischoff habla de Chris Jericho y Hulk Hogan

Pueden encontrarse muchos puntos con los que comprar a ambas leyendas de la lucha libre y Eric Bischoff elige la firma del primero por AEW y la del segundo con WCW. Esto comentó en un reciente video en su canal de YouTube:

"Una de las ventajas que tienen con Chris es mejor que la que nosotros teníamos con Hulk en 1994, porque su contrato era muy limitado con nosotros intencionadamente. Porque tanto él como nosotros entendíamos que demasiado Hulk Hogan perdería su impacto y efecto a largo plazo. "El primer acuerdo que firmamos es que Hulk haría cuatro PPV por año y tres o cuatro shows semanales que condujeran a un PPV. Haríamos como 16 shows televisados y 4 PPV. Mientras, Chris está trabajando con ellos a tiempo completo y eso es una gran ventaja porque puedes construir una historia en torno a eso. "No es una aparición especial con la que cada vez tienes que construir una historia nueva y reintroducirlo cada vez como si fuera la primera. Con Chris pueden armar una trama a largo plazo en televisión y eso es una gran ventaja".

En el video, que es una previa para Fight for the Fallen, el nuevo PPV de All Elite Wrestling, Bischoff habla también del Campeonato TNT que sostiene Cody.