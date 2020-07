Hace dos décadas, las "Monday Night Wars" se limitaban a lo visto en pantalla y a puntuales declaraciones que varios de sus protagonistas hacían a algunos medios. Hoy, esa inmersión en mitad del conflicto es mucho mayor, pues a un golpe de clic puedes encontrarte a Chris Jericho y Tony Khan explicando a los fans en Twitter por qué el rating referido a la franja demográfica 18-49 es lo que verdaderamente importa.

Implicaciones de estos dos pesos pesados de AEW (sobre todo "Le Champion", disculpen el chiste fácil) que Cody Rhodes comentó durante la entrevista concedida a Alex McCarthy de talkSPORT, a modo de previa de Fight for the Fallen.

«Pienso que ahora mismo, donde estamos es en encaminarnos hacia nuestro siguiente gran pay-per-view, y hacia Fight for the Fallen. Tenemos que poner nuestro foco en ofrecer el mejor show. Es fácil quedarse en cosas como "durante X número de semanas hemos batido a WWE en ratings", o enfrascarse en discusiones locas sobre las franjas demográficas. Si alguna vez me ven tuitear sobre demográficas de ratings, por favor, que eliminen mi cuenta [...]

«En vez de ese romanticismo sobre la cantidad de gente que nos ve, pienso que el show tiene que centrarse en ser lo mejor posible. Creo que sólo ha habido un par de ocasiones en que he pensado, "no me gustó el final de este show". No creo que hayamos terminado mejor un show que como la semana pasada. Y ese es el objetivo, tener el mejor show posible [...]

«Yo no me centro en eso. El jueves es el día en que salen todos los datos y uno mira todo. Minuto a minuto, ¿alguien cambió de canal aquí? Tienes que preguntarte, ¿por qué cambiaron de canal? ¿Es una anomalía, o es un patrón? Tenemos a gente genial que desgrana todo esto y lo pone negro sobre blanco y que podamos ser consecuentes. Si no cosechas espectadores, al menos tienes que afrontar el problema. Los jueves son el único día realmente de análisis en que miramos los datos.

«Pero para mí, creativamente como competidor y artista, se trata de hacer el mejor show, algo que a la gente le emocione, que cree recuerdos y le lleve alegría a la gente en esta época».