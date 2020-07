Recientemente se supo que el Universo WWE no verá a Roman Reigns en SummerSlam 2020 salvo sorpresa. El segundo PPV más grande de año en el imperio de Vince McMahon se quedará sin una de sus Superestrellas más importantes. Y no será el único porque Becky Lynch tampoco estará debido a su embarazo, nada se sabe de cuándo aparecerá de nuevo Brock Lesnar, y también se ha descartado la posibilidad de que participe Ronda Rousey. Pero a pesar de estas ausencias el cartel del evento continúa tomando forma.

Por otro lado, el que el luchador samoano no vaya a formar parte de la velada luchística del 23 de agosto no quiere decir que la empresa no tuviera planes pensando en la posibilidad de que lo hiciera. Porque en realidad sí los tenían. Y no eran para disputar un mano a mano sin más contra un luchador como King Corbin. La verdad es que esperaban que de alguna manera Reigns continuara con lo que iba a hacer con WrestleMania 34: luchar por el Campeonato Universal.

Esto apunta Steve Carrier, de Ringside News:

Roman Reigns won't be back by SummerSlam. We've been told WWE had two matches discussed for him tho, he was either facing Wyatt or Strowman. Nothing was solid, obviously. Now they're facing each other. Funny how things work out sometimes.

— Steve Carrier of Ringside News (@steve_carrier) July 15, 2020