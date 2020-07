Triple H elogia la Evolución Femenil: "Estoy tan orgulloso"

Mientras las mujeres de WWE buscan una nueva líder después de la salida de la empresa, al menos temporalmente, de Becky Lynch, así como de la ausencia de Charlotte Flair, al tiempo que se habla de una nueva edición de Evolution, Triple H elogia la Evolución Femenil. Él ha sido sin duda uno de los grandes impulsores de la misma, de que las luchadoras del imperio de su suegro estén viviendo muy buenos tiempos desde hace unos cuantos años.

Una evolución de la que han sido parte las dos luchadoras mencionadas, así como de las dos más exitosas actualmente como Sasha Banks y Bayley. Muchos dicen que uno de los problemas de que el impulso de las mujeres haya decaído un poco es que las Horsewomen siguen llevando la batuta, la compañía no está sabiendo encontrar quien siga sus pasos. Pero dejando esto a un lado, el Jefe de Operaciones y todavía luchador quiso dedicarle unas palabras a todas.

Lo hizo a través de esta publicación en Twitter:

Cannot overstate how proud I am to see the growth in the #WWERaw, #Smackdown, and #WWENXT Women’s divisions. It took legends, hall of famers, and women from every generation to get where it is today. Excited to watch you all inspire the next generation. #WomensEvolution pic.twitter.com/YpGa99IRfg

— Triple H (@TripleH) July 14, 2020