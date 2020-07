La promotora del bajío, Generación XXI, está preparando su regreso a la actividad y a diferencia de otras promotoras que han buscado realizar funciones a puerta cerrada y con transmisión por Internet, ellos buscan hacer una función normal, la cual han incluso fue ambientada en la pandemia del coronavirus.

La función está programada para el 18 de julio, y no se tiene informes de en dónde se realizará el evento, incluso se ha anunciado que los datos serán un misterio hasta el momento de la función.

►La información sobre la función de Generación XXI

Aquí está toda la información... del lugar del evento es secreto no se transmitirá en vivo ni se permiten medios más que los autorizados... evitemos la falsa prensa la dinámica es así el costo de el boleto es de $250 por persona ¿Qué incluye? Transporte ida y vuelta

Entrada al evento

Sticker conmemorativo Por causas que ya sabemos no se manda ubicación no se dice lugar exacto, ni mucho menos se pueden ir a parte o por sus propios medios. Tiempos de viaje estimados

Irapuato al lugar del evento 45 min.

León al lugar del evento 30 min.

Querétaro al lugar del evento 2 hrs.

Salidas

Irapuato 3:30 pm confirmando tu asistencia se te envía el lugar de salida.

León 5 pm confirmando tu asistencia se te envía punto de salida

Querétaro 2:30 pm salida de la arena Querétaro.

La función llega en medio de la polémica de la realización de eventos en medio de la pandemia, la mayoría sin público, aunque también han existido eventos como el de la Arena Margarita en San Luis Potosí, el cual fue muy criticado.

► No hay autorización de autoridades para eventos de lucha libre

Según comentó el Comisionado de lucha libre de la Ciudad de México, Fantasma, en entrevista con Más Lucha, las funciones no están autorizadas, ya sean con o sin público, esto por instrucciones de la Secretaría de Salud, abarcando no solo en la capital del país, si no en todo el país.

Sin embargo, buscando generar ingresos, varias empresas han buscado realizar funciones sin público para reducir el riesgo de contagios por coronavirus.