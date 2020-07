La contraprogramación de WWE es una realidad, y quedó evidenciada con el reciente NXT The Great American Bash, que intentó sin éxito superar en ratings a AEW Fyter Fest 2020. Y con el anuncio de que los Élite emitirán el próximo miércoles otro nuevo episodio especial de Dynamite, esta vez usando la denominación Fight for the Fallen (originalmente, un PPV en 2019), muchos ya preveían que McMahonlandia preparara otro "sabotaje".

► WWE Evolution II, ¿la otra gran fiesta estival?

Pero según las informaciones que nos llegan ahora, la próxima recuperación de un evento especial de WWE se daría ya en torno a SummerSlam 2020. Concretamente, una semana después, según publica PWunlimited.

«A finales de agosto WWE planea ofrecernos SummerSlam. En cuanto a las grabaciones previstas, es lo último que hay escrito en agenda. Con todo, WWE está barajando dos ideas distintas para hacer un especial de WWE Network la semana después de SummerSlam, el 30 de agosto. «Fuentes han contado a PWunlimited que WWE busca hacer otra noche de SummerSlam o incluso hacer un especial de WWE Evolution el 30 de agosto. Fans llevan pidiendo otro evento especial completamente femenil desde el último que se hizo en octubre de 2018. «Nos han contado que el gran impulso de WWE a mujeres como Bayley, Sasha Banks y Asuka no es casual. Con la idea de hacer otro evento Evolution, veríamos a mujeres de las tres marcas representadas en el show».

Poco después, Sean Ross Sapp de Fightful señaló que efectivamente, hay un evento planeado para el 30 de agosto, sin especificar si se tratará de una segunda parte de SummerSlam, o de Evolution II.

Asimismo, los rumores de una implicación de Tessa Blanchard allí fueron abordados por Paul Davis de WrestlingNews.Co.