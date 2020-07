Más que probablemente nadie espera ver a Ronda Rousey en SummerSlam 2020. Porque la ahora mismo ex luchadora se alejó de WWE en abril de 2019 y desde entonces no ha vuelto. En incontables ocasiones se ha hablado de cuándo podría hacerlo pero precisamente este no es el mejor momento teniendo en cuenta la Era Covid. "Rowdy" estará protegiéndose tanto como pueda de no contraer el virus mientras continúa adelante con vida profesional. Pero no querrá arriesgarse a volver a los encordados justo ahora. Aún así, pocos momentos habría mejores que el segundo PPV más grande del año.

► ¿Ronda Rousey en SummerSlam 2020?

De hecho, solo habría uno: WrestleMania 37 del año que viene. Pero para entonces queda bastante así que hablemos de la mayor fiesta del verano en el imperio McMahon. ¿Está previsto de alguna forma que quien fuera Campeona Raw participe? Esta es la pregunta a la que se responde ahora. Podría decirse que a falta de un mes y diez días para su celebración también será la definitiva. Pero, de momento, solo puede hablarse del presente.

Ringside News pone sobre la mesa la siguiente información:

"Hemos sabido que no existe ningún plan para Ronda Rousey en el SummerSlam de este año. Su nombre no ha estado involucrado en la planificación. Su regreso además podría no suceder en la manera que algunos fanáticos desea".

Puede que en las próximas semanas todo cambie pero lo más seguro es que Ronda quede fuera del pay-per-view. Por otro lado, tampoco va a ser un evento a la altura de ediciones anteriores, por ejemplo, la de 2018, cuando ella ganó el Campeonato Femenil Raw de manos de Alexa Bliss. Por eso tampoco tendría mucho sentido que participara. Y si se pierde SummerSlam parece que solo quedaría el magno evento de 2021.

Cabe mencionarse que el mismo va a ser en Hollywood por lo que ahí sí tendría mucho sentido, teniendo en cuenta que además de una estrella de la lucha libre y de las artes marciales mixtas "Rowdy" tiene una carrera como actriz en la meca del cine.