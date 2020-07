Salvo sorpresa, Roman Reigns no estará en SummerSlam 2020

Por lo que se sabe a falta de un mes y diez días para el segundo PPV más grande del año en WWE, salvo gran sorpresa, Roman Reigns no estará en SummerSlam 2020. El luchador samoano continúa en su casa cuidándose durante la Era Covid y alejado completamente de los encordados. Estados Unidos aún no ha alcanzado su peor momento de la pandemia y parece que la situación sigue empeorando así que es lo mejor que puede hacer.

De todas maneras, seguro que muchos quieren conocer una respuesta concreta respecto a si estará en la mayor fiesta del verano, un evento realmente importante en el calendario anual del imperio McMahon; aunque es verdad que con la ausencia de fanáticos así como de Superestrellas esa es una afirmación difícil de hacer. Pero, más allá de esto, ¿se espera el regreso de "Gran Perro" para SummerSlam o mejor no hacerse ilusiones vanas?

Steve Carrier, de Ringside News, tiene la respuesta.

SummerSlam is going to be a huge event, but we've learned they're making plans without The Big Dog. Don't expect Roman Reigns at SummerSlam unless something drastic changes.

— Steve Carrier of Ringside News (@steve_carrier) July 13, 2020