¿Rhea Ripley vs. Beth Phoenix? La Glamazona se pronuncia

Aunque pronto cumplirá 40 años de edad, Beth Phoenix se mantiene activa en el gimnasio y goza de una figura y un estado físico envidiable. De hecho, desde 2018 hasta acá luchó en 9 ocasiones a la par que se desempeña como comentarista de NXT. Y de no haber sido por este coronavirus, seguramente la hubiéramos visto al lado de Natalya en WrestleMania 36 luchando por el Campeonato de Parejas WWE, como tanto se rumoró.

Sin embargo, está claro que tiene al menos una lucha más en su tanque y Rhea Ripley es una de las tantas Superestrellas que le gustaría enfrentar a la rubia. Al respecto, Phoenix se pronunció a través de su cuenta oficial de Twitter:

It’s humbling to see @WWEEmberMoon @MsCharlotteWWE and @RheaRipley_WWE name me this week as an opponent they would love to have. Means the world to me coming from you badass, groundbreaking young ladies who are ripping up the playbook and writing your own. https://t.co/KnNeaNM10K