Vivió Kid Lykos un calvario de lesiones durante los últimos años de la pasada década que le hicieron colgar las botas en abril de 2019. Una noticia muy comentada y lamentada por compañeros y seguidores, luego de que este, con apenas 22 primaveras, fuese gran impulsor de una escena, la británica, que vivía una suerte de belle époque gracias a talentos como él, Chris Brookes, WALTER (hoy Gunther), Aussie Open, Jonathan Gresham, Timothy Thatcher y Lucky Kid, miembros todos de SCHADENFREUDE; probablemente el grupo europeo más exitoso de la historia reciente.

Pero en 2021, Kid Lykos decidió retomar su carrera, y entre muchas dudas acerca de la confianza que los promotores depositarían sobre un luchador considerado de cristal, quién lo diría el de Cambridge se ha acabado destapando como un competidor individual excelso, tras hacer dupla junto a Kid Lykos II y conquistar el Campeonato de Parejas PROGRESS.

Su primera gran declaración de intenciones se dio el pasado verano, durante el evento Return Of The Fly de PROGRESS, mediante un duelo sin descalificación contra Chris Brookes cargado de emotividad pero que llamó la atención hasta a los no iniciados, en un momento de positivismo hacia el final de la era COVID.

Y la segunda se dio ayer, con su victoria en el Super Strong Style 16, imponiéndose a Mark Haskins en la final del torneo, que lo ha aupado como el nuevo gran “babyface” de PROGRESS, promotora temporalmente huérfana de héroes mientras Cara Noir está convaleciente.

Porque Kid Lykos consigue así, además, ser el próximo contendiente al Campeonato Mundial PROGRESS que porta el villanísimo Spike Trivet, y la historia de un “underdog” coronándose nuevo máximo monarca se cuenta sola. ¿Hasta dónde llegará su redención?

► Fin de fiesta en el Electric Ballrrom

Celebrado desde el Electric Ballroom de Londres (Inglaterra), la tercera y última jornada del Super Strong Style 16 dejó estos resultados.