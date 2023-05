Kavita Devi comenzó a trabajar en WWE en 2017 después de haber debutado en los encordados en 2016 en Continental Wrestling Entertainment, la promoción del Gran Khali. En realidad, entonces solo tuvo una lucha contra Dakota Kai dentro del Mae Young Classic. No se unió a la compañía verdaderamente hasta el año siguiente, luchando inicialmente en la batalla real femenil de WrestleMania 34. De ahí en adelante estuvo desarrollándose tanto en NXT como en NXT UK, teniendo bastante acción pero sin llamar mucho la atención; de hecho, solo tendría dos apariciones más en televisión: enfrentando a Kaitlyn –que está valorando volver a la lucha libre– en la nueva edición del mencionado torneo y en otra batalla de mujeres en Worlds Collide 2019: Brands Collide.

► Kavita Devi tendrá un biopic

Entraba con muchas ganas en la empresa: “Me siento afortunada de convertirme en la primera mujer hindú en unirse a WWE. Pero también siento un poco de presión porque necesito allanar el camino para otras mujeres hindúes. Quiero ayudarlas de todas las maneras posibles y espero poder ser un modelo para todas las jóvenes del país“. Pero acabó yéndose, como tantas y tantos otros, en 2021. Aunque aclaró que en su caso no fue por despido: “He leído algunos de esos informes y no son precisos. Desde enero estoy en mi casa en la India. Mi esposo contrajo Covid a principios de este año y yo necesitaba estar aquí con mi familia; decidí no volver a Estados Unidos. Todos en la WWE me han apoyado increíblemente, no tengo más que gratitud hacia ellos por todo lo que han hecho por mí. También he tenido una lesión en el ligamento cruzado anterior durante más de un año y no he podido estar en el encordado, pero aún así la WWE me ha estado apoyando también. Entienden que la India es donde necesito estar. Estamos trabajando juntos en un nuevo arreglo que me permita estar en casa, pero aún ser parte del Universo WWE“.

Kavita Devi ha estado ayudando a la WWE en su búsqueda de talento en India, pero no ha vuelto a luchar, tampoco en otra organización. Aún así, lo hecho hasta ahora por la luchadora le ha valido para que quieran hacer una película sobre su vida. La productora Pretty Aggarwal ha adquirido los derechos para comenzar el proyecto junto al productor Zeeshan Ahmad, según informa el medio Times of India, que presenta además las siguientes declaraciones de Aggarwal:

“Su vida entera ha sido una fuente de inspiración. En cada etapa de su vida, ha mostrado un gran coraje para enfrentarse a todas las dificultades y demostrar su habilidad para ganar. La WWE siempre se ha considerado un territorio dominado por hombres. Sin embargo, más tarde, muchas mujeres de todo el mundo comenzaron a interesarse en este deporte y a participar profesionalmente en él. A pesar de ello, no había ninguna representante femenina de India. Kavita demostró su valía y dejó claro que las mujeres indias no se quedan atrás. Saltó al ring de la WWE con toda su fuerza. Es importante destacar que, después de casarse, ella quería dejar de trabajar, pero con el apoyo de su esposo, decidió continuar trabajando después de su matrimonio y trajo muchos logros y reconocimientos a India“.

¿Qué te pareció la aventura de Kavita Devi en WWE?