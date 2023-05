Cara Noir revela el alcance de su lesión

Un Frankensteiner invertido sobre la tercera cuerda marcó la actuación de Cara Noir durante PROGRESS Chapter 151: Heavy Metal. Al caer al suelo por dicha movida de Spike Trivet, el “Black Swann” sufrió un importante percance en su tobillo izquierdo, y desde dicho punto, lució renqueante.

Si bien, el ex Campeón Mundial PROGRESS pudo completar el combate, que se extendió hasta superar la media hora, con varios “spots” a posteriori bastante delicados que tanto él como Trivet solventaron. Con todo, el mejor “steel cage match” de la historia reciente.

Un doble mazazo para los seguidores de PROGRESS, pues ahora la esperanza de ver una última revancha (aunque la promotora promocionara el mencionado combate como “The Last Act”) queda diluida aún más. El reinado de Trivet continúa y Cara Noir se encuentra inactivo.

En las últimas horas, Cara Noir ha querido compartir con sus seguidores la naturaleza completa de la dolencia que lo atañe. O más bien, de las dolencias que lo atañen.

18 days post cage match – I finally have a diagnosis. Turns out I wrestled for 20 min on 3 fractures. 🩺 🩻 intra articular fracture to the cuboid 🩻chip on the calcaneus 🩻chip on the navicular ➕a spot of traumatic arthritis on the talus & ligament damage. Thanks NHS 🙄 pic.twitter.com/sqdR1M6R21

PROGRESS comentó la noticia resaltando la resiliencia de Cara Noir.

🦢 Today the Black Swan confirmed he suffered three fractures during his brutal cage match with Spike Trivet at #Chapter151



🖤 Everyone at PROGRESS wishes Cara Noir a speedy recovery.



Powering through a match with such injuries is a testament to you and will never be forgotten pic.twitter.com/JNEVAplGI0