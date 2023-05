En los últimos días varias atletas han contestado a los ataques verbales que reciben en redes sociales por sus físicos. Primero fue la Superestrella de WWE Gigi Dolin: “En lo que respecta a cualquiera que sea negativo, no vivo mi vida por ti. No tomo decisiones todos los días preguntándome qué pensarás al respecto. Mi cuerpo no es propiedad pública que tiene que ser moldeado a tu gusto y preferencia […]”. Luego la ex peleadora de UFC Paige VanZant: La verdad es que si he subido mucho de peso…. probablemente más de 20 libras, pero también gané fuerza, poder, músculo y toneladas de felicidad. […] Pero una cosa que siempre he recordado. La gente feliz no odia y los que odian no son felices […]”.

> Saraya contesta a los haters

Y ahora lo hace la estrella de AEW Saraya, hablando sobre su llamado endo belly, una hinchazón en el abdomen que tiene relación con problemas de salud como la endometriosis, durante una reciente entrevista con Taylor Wilde.

“Lo que más me molestaba antes, de todo, era la forma en que veían mi peso. Todo el mundo tiene una opinión al respecto. Últimamente también me dicen que me veo mucho más grande de lo normal. Quiero decirles, escuchen, me estoy haciendo mayor, tengo una endometriosis muy mala. Mi barriga se hincha, tengo un endo belly. Se hincha durante un par de semanas y es muy doloroso.

“Trato de ocultarlo, pero no puedo luchar cuando mi barriga está así. No puedo usar un atuendo de lucha libre, estoy demasiado hinchada. Es una experiencia muy dolorosa para mí, y la gente piensa que estoy gorda. No tienen idea, pero todos tienen una opinión”.

